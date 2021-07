09.07.2021 ( vor 5 Tagen )

Die braunen Wassermassen toben durch die Straßen , abgestellte Autos versinken in den Fluten: In Neustadt an der Aisch ist wegen der heftigen Überschwemmungen eine Großschadensereignislage ausgerufen worden. Der Unterricht an den Schulen wurde eingestellt.