09.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Hubert Hurkacz warf in Wimbledon Hubert Hurkacz warf in Wimbledon Roger Federer heraus. Im Halbfinale verzweifelte er jedoch und verlor elf Spiele in Folge gegen Matteo Berrettini. Für den Italiener ist es bereits jetzt der größte Erfolg seiner Karriere. 👓 Vollständige Meldung