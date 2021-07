09.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Starkregen hat in Süddeutschland vielerorts zu Überschwemmungen geführt. Besonders Franken ist betroffen. Nachdem in Ansbach zusätzlich eine Fliegerbombe gefunden wurde, rief die Stadt den Katastrophenfall aus.