13.07.2021 ( vor 8 Stunden )



Kaum ein Land hat bisher eine allgemeine Impflicht eingeführt, diese trifft meist nur bestimmte Berufsgruppen. In manchen Ländern sind die Einschränkungen für Kaum ein Land hat bisher eine allgemeine Impflicht eingeführt, diese trifft meist nur bestimmte Berufsgruppen. In manchen Ländern sind die Einschränkungen für Ungeimpfte aber so groß, dass es eine De-Facto-Impflicht gibt. Ein Überblick. 👓 Vollständige Meldung