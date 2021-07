14.07.2021 ( vor 8 Stunden )



Das RKI hat 1548 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz stieg auf 7,1. Auch in den USA nehmen die Infektionen wieder zu. In den deutschen Kliniken liegt die Impfquote bei etwa 90 Prozent. Alle Entwicklungen im Liveblog. 👓 Vollständige Meldung