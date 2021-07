Paco RT @greenpeace_de: Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen sind leider nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bei einer ungebremsten Er… vor 5 Minuten Christian Brüll RT @greenpeace_de: Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen sind leider nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bei einer ungebremsten Er… vor 6 Minuten Reiner Aber Ja RT @greenpeace_de: Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen sind leider nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bei einer ungebremsten Er… vor 12 Minuten Sandra Kallmeyer RT @greenpeace_de: Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen sind leider nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bei einer ungebremsten Er… vor 30 Minuten Peter Höllinger RT @greenpeace_de: Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen sind leider nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bei einer ungebremsten Er… vor 55 Minuten Monika Schäfer 🔴🔴🔴 RT @greenpeace_de: Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen sind leider nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bei einer ungebremsten Er… vor 58 Minuten