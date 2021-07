FC Bayern München: Das ist die größte Sorge des deutschen Rekordmeisters Der Rekordmeister will auch in der kommenden Saison wieder nach allen großen Titeln greifen. Doch kann das auch wirklich gelingen? So ist der Stand an der...

t-online.de vor 2 Tagen - Sport Auch berichtet bei • ORF.at



Skateboarderin: Jüngste deutsche Olympionikin Stoephasius "will Spaß haben" Das große Ziel hat Lilly Stoephasius mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele erreicht. Trotz ihrer erst 14 Jahre ist die Skateboarderin für den...

abendblatt.de vor 2 Tagen - Sport