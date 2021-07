19.07.2021 ( vor 1 Woche )



Der DAX hat zum Start in die neue Woche mit schwachen Vorgaben aus Übersee zu kämpfen. Der Index dürfte damit an die negative Tendenz zum Schluss der vergangenen Woche anknüpfen.