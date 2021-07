Zone RT @QQuencher: Umfrage des Ifo-Instituts: Jeder Achte will raus aus der Stadt – Stuttgart vorne dabei https://t.co/Mx8H7rMjqX vor 14 Minuten hulda e. RT @QQuencher: Umfrage des Ifo-Instituts: Jeder Achte will raus aus der Stadt – Stuttgart vorne dabei https://t.co/Mx8H7rMjqX vor 21 Minuten Quentin Quencher Umfrage des Ifo-Instituts: Jeder Achte will raus aus der Stadt – Stuttgart vorne dabei https://t.co/Mx8H7rMjqX vor 22 Minuten WESER-KURIER Hohe Mieten, wenig Platz und die Erfahrung der Corona-Pandemie: Vielen Menschen haben die Nase voll vom Leben in de… https://t.co/7bX4TtKk1d vor 1 Stunde Conni RT @RND_de: Hohe Mieten bei wenig Platz: Jeder achte #Großstadt-Bewohner möchte raus aus der Stadt, wie eine Befragung des Ifo-Instituts ze… vor 2 Stunden 🟢🟢Kassandra09🟢🟢 RT @RND_de: Hohe Mieten bei wenig Platz: Jeder achte #Großstadt-Bewohner möchte raus aus der Stadt, wie eine Befragung des Ifo-Instituts ze… vor 2 Stunden