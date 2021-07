"Wie kann so etwas im Jahr 2021 mitten in Deutschland passieren?" Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sorgt für zahlreiche Debatten zum deutschen Klimaschutz. Die internationale und nationale Presse...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland





Interview mit Ex-«Mister Corona» Daniel Koch: «Die Schweiz sollte das Covid-Zertifikat breiter einsetzen» Der ehemalige Pandemiebekämpfer des Bundes will, dass sich Nichtgeimpfte vor Museums- oder Altersheimbesuchen obligatorisch testen lassen. Und er sagt, warum er...

Basler Zeitung vor 5 Tagen - Welt