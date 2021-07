Tom RT @_richtig_falsch: Die einzigen Demokratie- und Verfassungsfeinde, die ich im Zusammenhang mit der Wahl dieses Mannes sehe, sind die,vdie… vor 21 Minuten Gibt_es_falsche_Meinungen - ungeimpft RT @_richtig_falsch: Die einzigen Demokratie- und Verfassungsfeinde, die ich im Zusammenhang mit der Wahl dieses Mannes sehe, sind die,vdie… vor 56 Minuten eyih RT @JanDarkNelle: https://t.co/NfVRNZYPUF Ein kleiner Schritt 🤫🤫🤫🤫 vor 2 Stunden Ulrike König RT @_richtig_falsch: Die einzigen Demokratie- und Verfassungsfeinde, die ich im Zusammenhang mit der Wahl dieses Mannes sehe, sind die,vdie… vor 2 Stunden Captor Zone https://t.co/eqdwGFqhnw Empörung über Wahl von AfD-Mann in Verfassungsgericht in Stuttgart Our Hashtag… https://t.co/3Jj7Oz1U0g vor 2 Stunden Bettina Timmler Baden-Württemberg: „Ich bin immer noch entsetzt!“ – Empörung über Wahl von AfD-Mann ins Verfassungsgericht https://t.co/8MvV8ueMOF via @welt vor 2 Stunden