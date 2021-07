23.07.2021 ( vor 6 Stunden )



Am Wochenende drohen in den Hochwassergebieten in NRW und Rheinland-Pfalz erneut Am Wochenende drohen in den Hochwassergebieten in NRW und Rheinland-Pfalz erneut Gewitter . Weil viele Dämme zerstört und die Böden dort durchnässt sind, könnten schon vergleichsweise geringe Regenmengen gefährlich werden. 👓 Vollständige Meldung