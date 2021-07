23.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Die AfD im Thüringer Landtag versucht sich an einem konstruktiven Die AfD im Thüringer Landtag versucht sich an einem konstruktiven Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Bodo Ramelow . Weil, so der Fraktionsvorsitzende, Rot-Rot- Grün das "Volk zerstören" wolle. 👓 Vollständige Meldung