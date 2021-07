24.07.2021 ( vor 9 Stunden )



Tausende Afghanen, die als Hilfskräfte für das US-Militär gearbeitet haben, dürfen mit speziellen Visa in die USA einreisen. US-Präsident Joe Biden bewilligte Nothilfen in Millionenhöhe für „wegen der Situation in Afghanistan gefährdete Menschen". 👓 Vollständige Meldung