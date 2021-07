25.07.2021 ( vor 2 Tagen )

Der Schauspieler Herbert Köfer ist tot . De gebürtige Berliner starb am Samstag im Alter von 100 Jahren, wie seine Witwe Heike Köfer am Sonntag mitteilte. Seine Paraderolle war der Opa Paul Schmidt in der DDR-Fernsehserie „Rentner haben niemals Zeit“.