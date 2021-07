Frankfurt/Main (dpa) - Selten hat die Zuschauerzahl bei einem Testspiel für so viel Kontroverse gesorgt: Eintracht Frankfurt will gerichtlich um die Zulassung...

Steigende Infektionszahlen: Politikum Zuschauerzahl: Eintracht will vor Gericht ziehen 10.000 oder 5000 Zuschauer in einem Testspiel? Was erst einmal recht nebensächlich wirkt, wird in Frankfurt zum Politikum. Die Eintracht will vor Gericht...

abendblatt.de vor 6 Stunden - Top