27.07.2021 ( vor 6 Tagen )



Die dramatischen Bilder aus den Hochwasserregionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben in anderen Bundesländern die Alarmglocken schrillen lassen. Der Hochwasserschutz soll künftig auch in Mecklenburg-Vorpommern mehr Gewicht erhalten.