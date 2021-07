28.07.2021 ( vor 2 Stunden )



2012 flüchtete Julian Assange in die ecuadorianische Botschaft, später wurde der Aktivist eingebürgert. Dabei seien aber Rechtsfehler gemacht worden, entschied nun ein Gericht in dem Land. 2012 flüchtete Julian Assange in die ecuadorianische Botschaft, später wurde der Aktivist eingebürgert. Dabei seien aber Rechtsfehler gemacht worden, entschied nun ein Gericht in dem Land. 👓 Vollständige Meldung