28.07.2021



Am 15. Juli verschwand die 26 Jahre alte Bianca S. auf dem Heimweg. Wenig später wurde die Leiche der jungen Mutter in einem Bunker aus der Nazizeit entdeckt. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Am 15. Juli verschwand die 26 Jahre alte Bianca S. auf dem Heimweg. Wenig später wurde die Leiche der jungen Mutter in einem Bunker aus der Nazizeit entdeckt. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. 👓 Vollständige Meldung