Angespitzt - Kolumne von Ulrich Reitz - Baerbocks N-Wort-Patzer zeigt, in welche Falle sich die Grünen selbst manövriert haben Annalena Baerbock darf nicht sagen, was man nicht sagen darf, weil es rassistisch ist. Woher soll man dann aber wissen, was man nicht sagen darf? Verstehen Sie...

Focus Online vor 3 Tagen - Politik





Das N-Wort und die Einsamkeit unter den Minimalpigmentierten Mit dem Aussprechen des N-Wortes hat die Politikerin ein Tabu gebrochen, das am innersten Selbstverständnis ihrer Partei rührt. Beim Personal der Grünen ist...

Welt Online vor 3 Tagen - Top