Technologiebranche: Google und Facebook führen in den USA Impfpflicht für Mitarbeiter ein Die Impfzahlen in den USA stagnieren, die Infektionszahlen steigen: Google und Facebook machen nun die Impfung für eine Rückkehr ins Büro zur Pflicht.

Handelsblatt vor 10 Stunden - Technik