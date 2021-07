30.07.2021 ( vor 4 Stunden )



Anhalten auf der Reise, still sein oder ein Gebet sprechen - dafür sind die Kirchen und Kapellen an deutschen Autobahnen da. Viele Besucher schätzen gerade die Anonymität dieser Orte. Anhalten auf der Reise, still sein oder ein Gebet sprechen - dafür sind die Kirchen und Kapellen an deutschen Autobahnen da. Viele Besucher schätzen gerade die Anonymität dieser Orte. 👓 Vollständige Meldung