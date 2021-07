Quelle: DPA - vor 1 Tag



Chempark-Explosion in Leverkusen: Drei weitere Tote gefunden 01:06 Leverkusen, 29.07.21: Traurige Gewissheit nach bangen Stunden: Zwei Tage nach der verheerenden Explosion in einer Leverkusener Müllverbrennungsanlage haben Einsatzkräfte drei weitere Menschen tot in den Trümmern gefunden. Das teilten die Kölner Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag...