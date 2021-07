Nach der Top-Ausbeute von vier Medaillen in vier Disziplinen appelliert Kanuslalom-Cheftrainer Klaus Pohlen an die Jugend.

Die Politik appelliert an die Bevölkerung, sich zum Schutz von vulnerablen Gruppen impfen zu lassen. Doch das reicht nicht. Es braucht eine Impfpflicht.

Kreis: 1200 Disco-Gäste in Herford sollen zum Corona-Test Nach einem Corona-Fall in einer Disco in Herford hat der Kreis an alle 1200 Besucher einer Party appelliert, sich auf das Virus testen zu lassen. Es gehe um die...

t-online.de vor 5 Tagen - Politik