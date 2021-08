Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 23 Stunden



Superstar Simone Biles wieder wohlauf: Comeback am Schwebebalken 01:07 Für den US-Superstar schienen die Sommerspiele in Tokio schon gelaufen, nachdem Biles gleich den ersten Wettbewerb wegen psychischer Probleme abgebrochen hatte. Jetzt geht die 24-Jährige an diesem Dienstag doch noch an den Start.