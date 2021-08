Andreas Nohsia Lukas Dauser turnt am Barren fehlerfrei zu Silber | Olympia Tokio 2021 |... https://t.co/DuMSqC8ib4 via @YouTube vor 2 Stunden gerlinde kunze Turnen bei Olympia Silber für den Ästheten https://t.co/tufcqdOD9s vor 2 Stunden Westdeutsche Zeitung Olympia: Turner Lukas Dauser gewinnt Silber am Barren https://t.co/1pgDAFmPEn https://t.co/Upl0w2vLeZ vor 6 Stunden Aibic RT @zeitonlinesport: Der Turner Lukas #Dauser hat für Deutschland olympisches Silber am Barren gewonnen. #Olympia https://t.co/1h4Ubc3wrw vor 10 Stunden Franz F. RT @SKB_JSES: Am letzten Turnwettkampftag holt unser Sportsoldat StUffz (FA) Lukas Dauser das erste olympische Edelmetall für die deutschen… vor 10 Stunden An Tje RT @TVHalle: Olympia-Silber geht nach Halle! Große Freude bei den Turnern vom SV Halle. Lukas Dauser hat heute in Tokio am Barren den zweit… vor 13 Stunden