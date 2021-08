04.08.2021 ( vor 2 Stunden )



Am 5. August startet der neue Eberhofer-Krimi „Kaiserschmarrndrama" in den Kinos. Es ist der siebte Teil der Heimatkrimi-Reihe. Neben der Verbrecherjagd schlägt sich Dorfpolizist Franz Eberhofer auch mit mit privaten Problemen herum 👓 Vollständige Meldung