04.08.2021 ( vor 7 Stunden )



Zeitenwende am deutschen Pkw-Markt: Die Behörden haben im laufenden Jahr mehr Elektroautos zugelassen als Diesel. Subventionen treiben den Trend, doch auch das Zeitenwende am deutschen Pkw-Markt: Die Behörden haben im laufenden Jahr mehr Elektroautos zugelassen als Diesel. Subventionen treiben den Trend, doch auch das Vertrauen in die Batterietechnik wächst. 👓 Vollständige Meldung