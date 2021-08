04.08.2021 ( vor 4 Stunden )



257.000 Kinder kommen am Donnerstag in Hamburg wieder in die Schulen. Die Behörde hat 257.000 Kinder kommen am Donnerstag in Hamburg wieder in die Schulen. Die Behörde hat Luftfilter bestellt, die sind aber noch nicht da. Eine Schulleiterin zeigt sich entspannt, Elternvertretung und eine Kinderärztin eher nicht. 👓 Vollständige Meldung