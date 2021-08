06.08.2021 ( vor 1 Woche )



Am 26. September 2021 wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wahlberechtigte, die in ein Wählerverzeichnis eingetragen sind, können ihr Wahlrecht auch durch Briefwahl ausüben. Alles, was Sie dazu wissen müssen, haben wir hier für Sie zusammengefasst.