09.08.2021 ( vor 3 Stunden )

Nach Olympia ist vor den Paralympics . Am 24. August beginnen in Tokio die Spiele der Behindertensportlerinnen und -sportler. Das deutsche Team tritt die Reise mit gemischten Erwartungen an. Doch die Erfahrung von Olympia hat das Gefühl etwas verbessert.