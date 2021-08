11.08.2021 ( vor 6 Stunden )



In einer WDR-Dokumentation haben ehemalige Patienten und Experten dem Kinderpsychiater Michael Winterhoff vorgeworfen, zweifelhafte Diagnosen zu stellen und zu häufig ein beruhigendes Medikament einzusetzen. Nach der Ausstrahlung am Montag meldeten sich weitere Betroffene. In einer WDR-Dokumentation haben ehemalige Patienten und Experten dem Kinderpsychiater Michael Winterhoff vorgeworfen, zweifelhafte Diagnosen zu stellen und zu häufig ein beruhigendes Medikament einzusetzen. Nach der Ausstrahlung am Montag meldeten sich weitere Betroffene. 👓 Vollständige Meldung