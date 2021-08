11.08.2021 ( vor 2 Stunden )



So heiß war es am Mittwochmittag nahe der Stadt Syrakus auf So heiß war es am Mittwochmittag nahe der Stadt Syrakus auf Sizilien . Sollte der Wert offiziell bestätigt werden, wäre es die heißesten Temperatur, die je in Europa gemessen wurde. 👓 Vollständige Meldung