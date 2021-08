Sport Ab Freitag rollt in der Fußball-Bundesliga wieder der Ball. Und das endlich wieder vor Fans. Der 1. FC Köln plant b… https://t.co/sZOejmXZu0 vor 15 Stunden Kölner Stadt-Anzeiger 16.500 Fans, Maskenpflicht und Hennes-Comeback: Der @fckoeln startet am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Hertha in d… https://t.co/gTNDZFtfrC vor 17 Stunden koelschejung2003 @fckoeln Nicht mehr lange dann ist bundesliga ich freue mich schon auf Köln gegen Hertha vor 21 Stunden GEISSBLOG_KOELN Fragezeichen vor dem Bundesliga-Start: Läuft der #effzeh am Sonntag gegen die Hertha mit der gleichen Elf auf wie i… https://t.co/v3AbSlZ3gu vor 22 Stunden FCBayern Bangladesh RT @FCBayern_FB: 🎟️ Offizielle Fanclubs können seit dieser Woche 10 Tickets für die ersten beiden Bundesliga-Heimspiele am 22.08.2021 gegen… vor 5 Tagen Franck Ribery 1900 RT @FCBayern_FB: 🎟️ Offizielle Fanclubs können seit dieser Woche 10 Tickets für die ersten beiden Bundesliga-Heimspiele am 22.08.2021 gegen… vor 5 Tagen