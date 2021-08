Neuer Deutscher Film: Peter Fleischmann im Alter von 84 Jahren gestorben

12.08.2021 ( vor 5 Stunden )



Der Kinoregisseur zählte zu den wichtigsten Vertretern des Neuen Deutschen Films. Er war maßgeblich an der Rettung der Filmstudios in Potsdam-Babelsberg beteiligt. Der Kinoregisseur zählte zu den wichtigsten Vertretern des Neuen Deutschen Films. Er war maßgeblich an der Rettung der Filmstudios in Potsdam-Babelsberg beteiligt. 👓 Vollständige Meldung