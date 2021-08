Impfbereitschaft in Deutschland: Warum zögern Sie mit der Impfung?

Ihre Songs landen in den Charts, in der Liebe hingegen startet Beatrice Egli nicht so wirklich durch. Nun liefert sie eine Erklärung für ihren seit langer...

Hätten Sie es gewusst? Darum bekommen Sie Mineralwasser nur in der Flasche serviert Mineralwasser wird in Gaststätten, Cafés, Bars und Restaurants immer nur in einer verschlossenen Flasche an den Tisch gebracht. Warum ist das eigentlich so?...

CHIP Online vor 6 Tagen - Computer