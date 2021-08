CDU-Chef Laschet erinnert an Bau der Berliner Mauer

13.08.2021 ( vor 6 Stunden )



Am 13. August 1961 begann die DDR mit dem Bau der Berliner Mauer . Bis zum Fall am 9. November 1989 wurden mindestens 140 Menschen bei Fluchtversuchen getötet. Verfolgen Sie die Rede des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet hier live.