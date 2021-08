DeutscheEiche Afghanistan: Bundesregierung plant Evakuierung der Botschaft in Kabul https://t.co/DjDPthFCKg vor 26 Minuten C. Vandenbergh Ich hoffe ich liege falsch, aber es bleiben vielleicht noch 2-3 Tage um Menschen rauszubringen. Wenn Deutschland… https://t.co/qJ7aRLNSHg vor 32 Minuten A.Sen RT @derspiegel: Die Taliban erobern immer mehr Provinzen und Städte in #Afghanistan – nun reagiert die Bundesregierung: Die Botschaft in Ka… vor 1 Stunde Tahar Schaa RT @sycramore: Nehmt das Angebot der Amis an, setzt die deutschen Botschafter in ein amerikanisches Flugzeug bis nach Ramstein und quatscht… vor 1 Stunde Ludger Krusenbaum RT @derspiegel: Die Taliban erobern immer mehr Provinzen und Städte in #Afghanistan – nun reagiert die Bundesregierung: Die Botschaft in Ka… vor 2 Stunden Juergen Wagner RT @derspiegel: Die Taliban erobern immer mehr Provinzen und Städte in #Afghanistan – nun reagiert die Bundesregierung: Die Botschaft in Ka… vor 2 Stunden