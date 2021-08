Stefan L. RT @derspiegel: Schulden in Milliardenhöhe, ineffiziente Führung, veraltetes Schienennetz: Der Bund sollte die Deutsche Bahn und deren Mana… vor 5 Minuten krk RT @derspiegel: Schulden in Milliardenhöhe, ineffiziente Führung, veraltetes Schienennetz: Der Bund sollte die Deutsche Bahn und deren Mana… vor 6 Minuten Caroline Lehmann RT @derspiegel: Schulden in Milliardenhöhe, ineffiziente Führung, veraltetes Schienennetz: Der Bund sollte die Deutsche Bahn und deren Mana… vor 9 Minuten Jorge Pérez-Terán RT @derspiegel: Schulden in Milliardenhöhe, ineffiziente Führung, veraltetes Schienennetz: Der Bund sollte die Deutsche Bahn und deren Mana… vor 10 Minuten juehau #klimaplan RT @derspiegel: Schulden in Milliardenhöhe, ineffiziente Führung, veraltetes Schienennetz: Der Bund sollte die Deutsche Bahn und deren Mana… vor 11 Minuten AGUS Markgräflerland #GermanZero #klimaplan RT @derspiegel: Schulden in Milliardenhöhe, ineffiziente Führung, veraltetes Schienennetz: Der Bund sollte die Deutsche Bahn und deren Mana… vor 11 Minuten