14.08.2021 ( vor 4 Stunden )



Der VfB Stuttgart feiert beim Auftakt in die neue Der VfB Stuttgart feiert beim Auftakt in die neue Bundesliga Saison einen Kantersieg. Gegen Aufsteiger Greuther Fürth spielen sich die Stuttgarter in einen Rausch – und sichern sich damit ihre erste Tabellenführung seit zehn Jahren. Die Highlights im Video. 👓 Vollständige Meldung