Das sagt Frankfurts Trainer Glasner über Auftaktgegner Dortmund und einen möglichen neuen Stürmer 05:14 Saisonauftakt für Eintracht Frankfurt. Das Team von Cheftrainer Oliver Glasner tritt am Samstagabend bei Borussia Dortmund an. Der neuen Frankfurter Cheftrainer gab am Freitag eine Einschätzung zum Gegner ab und kommentierte auch eine im Raum stehende Verpflichtung eines weiteren Stürmers.