Epidemiologe Ulrichs bei ntv: "Würde in Stadien die 2G-Regel anwenden" Die vierte Welle baut sich auf, betroffen sind fast ausschließlich Ungeimpfte. Epidemiologe Ulrichs plädiert in ntv-Interview daher dafür, in der heute...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt