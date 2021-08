15.08.2021 ( vor 10 Stunden )



Die USA haben begonnen, ihr Botschaftspersonal in Die USA haben begonnen, ihr Botschaftspersonal in Kabul auszufliegen - nur wenige Mitarbeiter sollen in einer diplomatischen Einrichtung am Flughafen blieben. Auch afghanische Ortskräfte sollen außer Landes gebracht werden. 👓 Vollständige Meldung