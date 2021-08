Flughafen Kabul: Verzweifelte Fluchtversuche

16.08.2021 ( vor 11 Stunden )



Chaotische Szenen am Airport von Chaotische Szenen am Airport von Kabul . Tausende Menschen hatten den Flugplatz gestürmt. Einige klammerten sich sogar an die Fahrwerke startender Maschinen . Sie hofften so, den Taliban in letzter Minute zu entkommen. 👓 Vollständige Meldung