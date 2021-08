17.08.2021 ( vor 4 Stunden )



Es herrscht Chaos im niedersächsischen Großheide. Am Montagabend ist ein Es herrscht Chaos im niedersächsischen Großheide. Am Montagabend ist ein Tornado über die Gemeinde in Ostfriesland gezogen. Die Feuerwehr rückte mit 100 Einsatzkräften aus. Zum Glück wurde niemand verletzt. 👓 Vollständige Meldung