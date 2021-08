Die Corona-Inzidenz ist in Sachsen leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen am Freitag mit 10, 3 an...

Kindergärten: Mehr Kitaplätze in Berlin und Brandenburg In Berlin und Brandenburg ist die Zahl der Kitaplätze gestiegen. In der Hauptstadt habe es ein Plus im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent gegeben, teilte...

Berliner Morgenpost vor 5 Tagen - Top