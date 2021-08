Ueberschriften Terror-Miliz: Taliban in Afghanistan: Ursprung, Ziele und Anführer https://t.co/AdF8mfWmsw vor 5 Stunden EUROMAT RT @PulseofEurope: «Afghanistan fällt zurück an die Taliban. Die Terror-Miliz hat das Land … überrannt, wieder unter die Scharia-Kontrolle… vor 2 Tagen Pulse of Europe «Afghanistan fällt zurück an die Taliban. Die Terror-Miliz hat das Land … überrannt, wieder unter die Scharia-Kontr… https://t.co/SSmE0EWjIP vor 2 Tagen RAADAR #Afghanistan fällt zurück an die #Taliban. Die Terror-Miliz hat das Land in wenigen Wochen überrannt, wieder unter… https://t.co/0YgcyRR2gf vor 2 Tagen