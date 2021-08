weiterso Afghanistan: Über 500 von Bundeswehr gerettet - Alle News & Infos im Ticker https://t.co/tWoUj0IN6l hoffentlich… https://t.co/37Pj8LNOxt vor 16 Minuten weiterso Afghanistan: Über 500 von Bundeswehr gerettet - Alle News & Infos im Ticker https://t.co/tWoUj0IN6l Laschet ver… https://t.co/YdHxzedwwU vor 17 Minuten Torty der Indianer Es könnte so einfach sein. Man hat alles vorher gewusst was ist das Ziel der Westmächte nun den Taliban das Land zu… https://t.co/pagEMPYwnF vor 29 Minuten Hasesaki RT @zeitonline_pol: In #Kabul ist der fünfte Evakuierungsflug der Bundeswehr gestartet. Der deutsche Botschafter hat in Doha erste Gespräch… vor 43 Minuten ZEIT ONLINE Politik In #Kabul ist der fünfte Evakuierungsflug der Bundeswehr gestartet. Der deutsche Botschafter hat in Doha erste Gesp… https://t.co/Do4s0HpzQx vor 46 Minuten Jana Haberland RT @gebauerspon: Das ist eine Breaking News: Bundesregierung will mit Taliban in Doha über Ausreise von afghanischen Ortskräften der #Bunde… vor 59 Minuten