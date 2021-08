18.08.2021 ( vor 6 Tagen )



Der Landrat von Ahrweiler steht seit Wochen wegen seines Krisenmanagements in der Flutkatastrophe in der Kritik. Nun fordert der Kreistag einen personellen Neuanfang.