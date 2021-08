Tina RT @SPIEGEL_alles: Haiti: Erdbeben und Tropensturm – Zehntausende sind obdachlos https://t.co/iSSJRxVlne vor 3 Stunden SPIEGEL Ticker Haiti: Erdbeben und Tropensturm – Zehntausende sind obdachlos https://t.co/iSSJRxVlne vor 3 Stunden Tim Herrigel 🦔 RT @zeitonline: Das #Erdbeben in #Haiti hat nach jüngsten Zahlen des Zivilschutzes fast 2.000 Menschen das Leben gekostet, Zehntausende hab… vor 11 Stunden Philipp RT @zeitonline: Das #Erdbeben in #Haiti hat nach jüngsten Zahlen des Zivilschutzes fast 2.000 Menschen das Leben gekostet, Zehntausende hab… vor 12 Stunden Petra Hauffe RT @zeitonline: Das #Erdbeben in #Haiti hat nach jüngsten Zahlen des Zivilschutzes fast 2.000 Menschen das Leben gekostet, Zehntausende hab… vor 15 Stunden Tina RT @zeitonline: Das #Erdbeben in #Haiti hat nach jüngsten Zahlen des Zivilschutzes fast 2.000 Menschen das Leben gekostet, Zehntausende hab… vor 23 Stunden